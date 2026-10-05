Turquía, Arabia Saudí y Pakistán abordan su pacto de defensa ante escalada bélica en Yemen

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán señaló en un comunicado que el vice primer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar; el ministro de Defensa, Khawaja Asif, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el mariscal de campo Asim Munir, realizan hoy una visita oficial a Riad para asistir a la reunión del comité.

Al encuentro también asistirán sus respectivos homólogos de Arabia Saudí y Turquía.

"La reunión abordará los últimos acontecimientos en la región y revisará la cooperación en curso bajo el marco del Acuerdo de La Meca", indicó el ministerio paquistaní. "La participación de Pakistán subraya su determinación de seguir contribuyendo a la paz y estabilidad regionales", añadió.

El jefe del Gobierno de Yemen anunció el domingo una gran operación militar para recuperar el territorio controlado por los insurgentes hutíes, que cuentan con el apoyo de Irán, en este país devastado por la guerra.

El pasado viernes, Dar reveló que Irán había sugerido entablar un diálogo político con los hutíes, en lugar de depender únicamente de la presión militar, tras los recientes ataques del grupo insurgente. El ministro paquistaní adelantó que esta propuesta se plantearía en la reunión del comité de hoy en Riad.

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Durante una rueda de prensa en Islamabad, Dar aseguró que Irán se había distanciado de los hutíes y de las milicias iraquíes, y que tanto el presidente iraní, Masud Pezeshkian, como su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, desean que la situación llegue a su fin.

En agosto, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, un pacto que compromete a los tres estados a considerar un ataque armado contra cualquiera de los firmantes como un ataque contra todos ellos, además de ampliar su cooperación en materia de seguridad.

El titular de Exteriores paquistaní también explicó que había informado a Teherán sobre el pacto de defensa tripartito y cómo Pakistán cumpliría con sus compromisos.