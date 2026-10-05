UE alerta de la escalada de la violencia en Etiopía y del riesgo para el Cuerno de África

Por ello, urgió a una "desescalada inmediata" y a una vuelta al Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades.

La alta representante de la UE de la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, indicó en un comunicado que lo que ocurre en Etiopía "corre el riesgo de desencadenar un conflicto regional, con graves consecuencias para la paz y la estabilidad en todo el Cuerno de África".

La UE "pide una desescalada inmediata en todos los frentes e insta a los implicados a abstenerse de acciones o retóricas que puedan aumentar las tensiones. Las partes del Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades deben volver a comprometerse con su plena aplicación, en el marco de la Unión Africana", indicó.

Kallas recordó asimismo que es imperativo respetar el derecho internacional humanitario y que se debe proteger a la población civil "en todo momento" y garantizar "un acceso humanitario sin trabas".

La UE reiteró que debe respetarse la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados y aseguró que sigue comprometida con la estabilidad regional, la cooperación pacífica y la integración económica en el Cuerno de África.

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"Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos diplomáticos orientados hacia un diálogo significativo y la resolución pacífica de los conflictos", dijo la jefa de la diplomacia europea.

La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Etiopía y Eritrea ha tensionado de nuevo el Cuerno de África y supone una escalada en la relación tirante de los dos países en los últimos años, a pesar de haber luchado como aliados en la guerra de la región norteña etíope de Tigré (2020-2022) después de décadas de hostilidad mutua.

Esta tensión entre Adís Abeba y Asmara ocurre mientras Etiopía sufre una intensificación de combates en el norte después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciara recientemente una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.