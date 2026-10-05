Un adolescente sufre amputación de una mano durante las protestas estudiantiles en Francia

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas, pero señaló que la vida del adolescente no corre peligro.

"Hemos tenido, por desgracia, un alumno de 15 años que resultó gravemente herido durante una manifestación y al que le fue arrancada una mano", declaró el fiscal, quien precisó que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital de Lille.

El fiscal calificó el hecho de "muy grave" y explicó que, durante la mañana, se produjo una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal de Lens, en la que los estudiantes lanzaron distintos objetos contra los agentes de policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros.

Ante la situación, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó, con el visto bueno de la Fiscalía, el desplazamiento de una compañía republicana de seguridad para mantener el orden. "Y es en este contexto que tuvo lugar este acontecimiento", explicó el fiscal en una intervención emitida por la televisión BMFTV.

Mientras, el centro escolar anunció en sus redes sociales el paso inmediato de las clases a la enseñanza a distancia y la apertura de una célula de escucha y apoyo para alumnos y personal del centro tras el incidente.

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La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha sido requerida para investigar las circunstancias de este suceso, que se produce en una nueva jornada de protestas estudiantiles, que este lunes afectaron a 413 centros educativos franceses, según datos del Ministerio de Educación.

Las movilizaciones, iniciadas a mediados de septiembre en la periferia de París, reclaman, entre otras cuestiones, más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza y la mejora de las instalaciones.

Las protestas han derivado en bloqueos de centros, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades han contabilizado 24 centros incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos desde el inicio de las movilizaciones.

La actuación policial está siendo objeto de cinco investigaciones internas, mientras sindicatos y organizaciones sociales han acusado a las fuerzas de seguridad de emplear una fuerza excesiva frente a menores.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la actuación policial y ha advertido del riesgo de nuevos episodios de violencia durante las manifestaciones convocadas para el martes.