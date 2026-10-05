Un fallecido y más de 13.000 afectados por las lluvias desde finales de agosto en Ecuador

La institución apuntó que se han reportado más de 200 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 21 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (54,25 %), deslizamientos (21,70 %) y vendavales (8,96 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como las tropicales de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según la estadística disponible hasta este lunes de la SNGR, más de 3.300 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias, y 33 han quedado destruidas. Además se han afectado 4,64 kilómetros de vías, dos puentes y 1.302 hectáreas de cultivos.

La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, recordó que el pasado 28 de agosto, el Comité Nacional ERFEN -organismo técnico-científico oficial encargado de monitorear, analizar y evaluar las condiciones océano-atmosféricas para predecir eventos climáticos como El Niño y La Niña- declaró oficialmente el evento El Niño en Ecuador.

En declaraciones para EFE, Lozano informó que según el escenario nacional de planificación se estima que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

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"Las provincias con mayor población considerada dentro de estos escenarios -dijo- son principalmente Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro (fronteriza con Perú) y Esmeraldas (fronteriza con Colombia)".

Recordó que el Gobierno presidido por el empresario Daniel Noboa ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.

Dentro de esa planificación, la SNGR dispone de 5,5 millones de dólares, destinados a paquetes (kits) de alimentos, higiene, primera respuesta, limpieza familiar, equipamiento de alojamientos temporales, logística y módulos de alojamiento temporal unifamiliar, detalló.

Lozano agregó que mantienen coordinación permanente con la Red Humanitaria País de la ONU, que articula a las agencias país y otros organismos de cooperación para fortalecer capacidades técnicas, asistencia humanitaria y seguridad alimentaria.

"Además, trabajamos con organizaciones como World Vision y Plan Internacional y, desde la Presidencia Pro Tempore de CAPRADE (Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres), impulsamos el intercambio de información técnica y científica y la coordinación regional frente a escenarios que pueden superar las fronteras nacionales", subrayó.