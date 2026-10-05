Un policía herido en tumultos con manifestantes contrarios al Tribunal Especial de Kosovo

Los disturbios, protagonizados por veteranos del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), estallaron tras la negativa del partido gobernante a tramitar por la vía rápida un proyecto de ley presentado por la oposición para limitar las competencias de las Salas Especializadas de Kosovo (SEK) en La Haya.

En los enfrentamientos de las fuerzas del orden con cerca de un millar de manifestantes, al menos un agente resultó herido, informó la emisora Klan Kosova.

Las imágenes televisadas en directo mostraron cristales rotos por el lanzamiento de objetos y fuegos artificiales, así como incendios en contenedores de basura.

Horas antes, la multitud llegó a increpar a un parlamentario del partido gobernante, Autodeterminación (LVV), obligándolo a reingresar en el edificio.

Los manifestantes habían bloqueado los accesos a la sede legislativa para impedir la salida de los diputados hasta que se votara la reforma.

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La policía intervino para abrir un cordón de seguridad que permitiera evacuar a los legisladores y dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes en torno al edificio del Parlamento.

La tensión en la capital de la antigua provincia serbia se ha intensificado desde el pasado 16 de septiembre, cuando las SEK, conocidas como el Tribunal Especial para Kosovo, condenaron por crímenes de guerra y contra la humanidad a cuatro antiguos altos mandos del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

Los condenados fueron el expresidente kosovar Hashim Thaçi y el exportavoz del UCK y ex presidente del parlamento Jakup Krasniqi, ambos sentenciados a 25 años de prisión, así como los políticos Kadri Veseli (18 años) y Rexhep Selimi (13 años).

Los jueces los hallaron culpables de detención ilegal, torturas y asesinatos cometidos contra opositores durante el conflicto con Serbia (1998-1999).

El proyecto de ley en disputa, impulsado por el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK), pretende reducir la jurisdicción del tribunal internacional a los delitos cometidos exclusivamente dentro del territorio nacional, fijar una pena máxima de 15 años, permitir el cumplimiento de las condenas en suelo kosovar y habilitar el indulto presidencial.

Pese a que la norma superó la primera lectura en la cámara, el PDK exigía someter a votación de inmediato la segunda y definitiva lectura.

Sin embargo, la formación del primer ministro, Albin Kurti, se opuso al procedimiento de urgencia argumentando que el texto requería mayor debate y que el fallo judicial debía combatirse en la fase de apelación.

Las condenas de La Haya han desencadenado una ola de indignación ciudadana en Kosovo durante las últimas tres semanas, que incluyó ataques con piedras contra la sede de la Misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho (EULEX) e interrupciones constantes en la vía pública.

Las SEK son un tribunal integrado por jueces internacionales y adscrito al sistema judicial kosovar pero con sede en La Haya, creado para juzgar crímenes graves de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) contra minorías y opositores políticos entre 1998 y 2000.

Su establecimiento se concretó en 2015 mediante una enmienda constitucional y una ley aprobada por el Parlamento de Kosovo, a raíz de las presiones internacionales impulsadas por un informe del Consejo de Europa de 2011 que denunciaba abusos durante el conflicto de la antigua Yugoslavia.