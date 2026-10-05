Un soldado muere en un combate contra supuestos disidentes de las FARC en Colombia

La Fuerza de Tarea Omega del Ejército señaló en un comunicado que uniformados estaban realizando operaciones militares en la vereda (aldea) Pensilvania del municipio de San Vicente del Caguán durante la madrugada del lunes cuando empezaron a combatir contra presuntos miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de la guerrilla de las FARC que lidera alias Calarcá.

"En desarrollo de esta acción, lamentablemente fue asesinado el (....) soldado profesional Brayan Ome Rojas, quien se encontraba cumpliendo la misión constitucional de proteger a la población y contribuir a la seguridad de esta región del país", agregó la información.

Tras los enfrentamientos, el Ejército detuvo a dos supuestos disidentes e "incautó abundante material de guerra".

Tanto el material incautado como los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para que realicen "los procedimientos judiciales correspondientes".

"Las operaciones militares continúan en el sector, con el propósito de consolidar el área. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar cumpliendo la misión constitucional, protegiendo a la población civil y preservando la seguridad del territorio", añadió el Ejército.

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En San Vicente del Caguán operan varias disidencias de las FARC que luchan por el control territorial de una zona que ha sido de las más golpeadas por el conflicto armado colombiano.