Un total de 1,65 millones de gazatíes pasarán su cuarto invierno en tiendas de campaña

"Un año después del acuerdo de alto el fuego en Gaza, las continuas restricciones israelíes y la escasez de fondos obligarán a 1,65 millones de personas en Gaza a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados por la guerra, expuestos a la lluvia y el frío", denuncia NRC en un comunicado.

Según los cálculos de esta y otras ONG, Israel solo permite actualmente la entrada a Gaza desde Jordania de 15 camiones semanales con artículos considerados por el Ejército de potencial "doble uso" -tanto civil como militar-, entre los que se incluyen tiendas de campaña y lonas.

"Al ritmo actual, incluso en las mejores condiciones, se tardarían más de siete meses en transportar estos materiales" dentro de Gaza, añade esta ONG, que calcula que se requieren al menos 500 camiones con materiales de refugio.

Por ahora, esos quince camiones semanales se descargan en el cruce israelí de Kerem Shalom —Israel controla todas al entradas y salidas de Gaza, y este el único cruce abierto para la ayuda humanitaria— un día a la semana.

"Esto no es un desastre natural inevitable, sino una crisis humanitaria provocada por el hombre, ya que la potencia ocupante bloquea la ayuda humanitaria vital", dice el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Jan Egeland.

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"Israel tiene la obligación de facilitar la ayuda humanitaria, y los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de presionar para que se abran todos los cruces fronterizos".

Casi 300.000 familias necesitan ayuda para un refugio digno este invierno. Sin embargo, según NRC, los donantes solo han aportado o prometido el 34 % de los 283 millones de dólares que se necesitan, por lo que con las existencias actuales solo se podrá proporcionar ayuda parcial de refugio y artículos para el hogar a unas 52.000 familias palestinas.

La grave escasez de maquinaria pesada, aceite para motores y combustible, debido a las restricciones y controles israelíes, también está ralentizando los esfuerzos para prevenir inundaciones en los campamentos de desplazados situados a pie de playa como sucedió el invierno pasado.

Esta ONG denuncia que unos 950.000 gazatíes viven en zonas con riesgo "medio o alto de inundación" y, dado que solo pueden vivir en alrededor del 35 % de la extensión Gaza ya que las tropas israelíes siguen ocupando el resto del enclave, el grave hacinamiento deja poco espacio para reubicarlos.