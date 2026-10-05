Un tribunal rechaza desalojar ya la acampada de Madrid que reclama el derecho a vivienda

Según argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un auto, la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado".

Sin entrar al fondo del asunto, el TSJM tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas".

También tiene en cuenta "la irreversibilidad de las consecuencias" del desalojo por un posible uso de la fuerza por los agentes de seguridad si los activistas no accedieran a abandonar voluntariamente el lugar, la céntrica plaza Puerta del Sol.

En estas circunstancias, los magistrados dan de plazo hasta el miércoles al Gobierno para que presente alegaciones a la petición de las autoridades madrileñas, que aducen que se trata de una ocupación "ilegal" del espacio público, además de producirse daños en bienes públicos y perjudicar la actividad económica de la zona, de gran afluencia turística.

El delegado del Gobierno central, Francisco Martín, había reiterado que la acampada transcurría sin alteraciones del orden público y con "pleno respeto al ordenamiento jurídico".

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Activistas a favor de una vivienda digna y asequible decidieron acampar hace más de una semana en el centro de Madrid para protestar contra la carestías de los alquileres y el desahucio de inquilinos, una ola de malestar social que se extendió rápidamente a otras ciudades, con manifestaciones multitudinarias durante este sábado y el domingo.