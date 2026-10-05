Unesco otorga 60.000 dólares a Colombia para recuperar patrimonio dañado por el terremoto

"La Unesco aprobó el apoyo de 60.000 dólares del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, con el fin de contribuir en la recuperación de los bienes culturales patrimoniales afectados por el sismo del pasado 10 de agosto", expresó la ministra de Cultura colombiana, Paola Holguín, en video publicado por el Ministerio.

El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de siglo, y ha dejado hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados, según cifras oficiales.

Según señaló el Ministerio el pasado 14 de agosto, el sismo causó daños a 40 bienes de interés cultural en siete departamentos del país.

De ese total, 22 sufrieron una alta afectación, en la que los daños son superiores al 55 % de la estructura; 13 de magnitud media (32,5 %) y cinco de magnitud baja (12,5 %).

Entre los daños más visibles está la inclinación de una de las torres de la catedral de la ciudad de Manizales (centro), la más alta del país. La ladeada infraestructura quedó inclinada sobre la nave central de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

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En ese sentido, Holguín señaló que la asistencia de la Unesco es "fruto de la articulación estratégica entre el Ministerio de Cultura, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia y las directivas" del organismo internacional.

Tras la aprobación de la asistencia financiera, el especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional de la Unesco, Enrique López Hurtado, realiza una misión oficial en Bogotá, que comenzó el domingo y culminará el próximo sábado, para identificar las necesidades del país.

"Los recursos se ejecutarán entre octubre y diciembre en evaluación de daños, protección de emergencia y salvaguardia del patrimonio", agregó la ministra.