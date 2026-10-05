Wall Street abre mixto pendiente de los bonos y de las actas de la Fed

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 179,2 puntos, hasta los 50.997; el selectivo S&P 500 avanzaba un leve 0,17 %, hasta los 7.735 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,51 %, hasta las 27.330 unidades.

El mercado sigue atento a la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses, que continúan al alza. Este lunes, el título a 10 años sumaba 2,8 puntos básicos, hasta el 5,305 %, y el título a 30 años sumaba 3,6 puntos básicos, hasta el 5,666 %.

Ambos rendimientos se sitúan en máximos de varios años, ante el temor de los inversores a que la inflación lleve a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo o a subirlos aún más.

La Fed elevó los tipos en 0,25 puntos porcentuales el mes pasado, y este miércoles se publicarán las actas de su reunión de septiembre, que ofrecen detalles sobre el debate entre sus miembros sobre la evolución de los tipos y la inflación.

Entretanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1,22 %, hasta 90 dólares el barril, después de que el G7 acordara el pasado viernes liberar 100 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos de sus reservas de emergencia a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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En el plano corporativo, las acciones de PTC, empresa estadounidense de software industrial, se disparaban más de un 35 % después de que Schneider Electric acordara comprar la compañía por unos 22.600 millones de dólares.

En otros mercados, el oro ganaba un 0,37 %, hasta 4.188 dólares la onza, y la plata subía un 2,16 % hasta 61,72 dólares la onza.