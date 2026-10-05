Wall Street cierra en verde y el Nasdaq marca récord, impulsado por las tecnológicas

Al término de la sesión, el Nasdaq subió un 1,05 %, hasta 27.477 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,66 %, hasta 7.773 y el Dow Jones repuntó un 0,18 %, hasta 51.267.

La bolsa comenzó la semana al alza tras registrar pérdidas acumuladas en la anterior, pese a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre geopolítica que afecta al mercado de petróleo.

Los analistas señalaban que las empresas de IA subieron tras conocerse que el grupo francés Schneider Electric comprará el desarrollador de software estadounidense PTC por 22.600 millones de dólares.

Schneider dijo que el objetivo de la mayor compra de su historia es ser "líderes de la nueva era de la inteligencia energética e industrial", tras lo que las acciones de PTC subieron un 33 %.

En el efecto contagio destacaron SpaceX (7,6 %), Tesla (2,2 %), Nvidia (2,1 %) o Broadcom (2 %). La empresa de Elon Musk subía así hasta su nivel más alto desde mediados de junio.

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Por sectores, los avances estuvieron encabezados por las empresas de materiales básicos (1,2 %), comunicaciones (1 %) y salud (0,75 %).

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 5,347 % y los del título a 30 años el 5,702 % esta mañana, en ambos casos en niveles no vistos desde 2002, antes de moderarse.

La subida de los rendimientos está vinculada al temor a que la Reserva Federal (Fed) mantenga un entorno de altos tipos de interés para atajar la inflación, tras elevarlos el mes pasado en 0,25 puntos porcentuales.

En ese sentido, los inversores esperan la publicación de las actas de la reunión de septiembre de la Fed, este miércoles, para buscar pistas sobre sus siguientes pasos.

El dato de la actividad del sector servicios de EE.UU. del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) bajó hasta 54,9 puntos en septiembre, pero sigue por encima de los 50 puntos que indican expansión económica.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajó este lunes un 1,84 %, hasta 89,43 dólares el barril, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por los países del G7 para liberar reservas de crudo y diésel.