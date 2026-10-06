Al menos cinco muertos en varios enfrentamientos en el sureste de Irán

Dos personas identificadas como "terroristas" por las autoridades murieron y otros 10 fueron detenidos este martes en varias operaciones policiales con el objetivo de “desmantelar tres células terroristas” en las ciudades de Iranshahr, Sarbaz, Saravan y Zahedán, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

“Estos terroristas habían recibido formación militar, en colocación de bombas y en asesinatos, y habían entrado a Irán con la intención de cometer actos de sabotaje”, indicó el medio, que agregó que durante las operaciones también se incautó una cantidad considerable de armas y munición de guerra.

En otro hecho separado, otras dos personas también identificadas como terroristas murieron en una operación policial en el pueblo de Manzel Ab, en Zahedán, tras el asesinato de dos clérigos suníes y dos agentes de la Policía iraní hace tres meses, indicó la agencia Mehr.

Además, en un ataque atribuido al grupo Yeish al Adl, una organización suní que busca la independencia de la región, dos motociclistas atacaron un coche en la noche del lunes en la ciudad de Rask, un incidente en el que tres personas resultaron heridas, una de los cuales murió posteriormente, según informó Tasnim.

En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos con al menos una veintena de muertos entre las fuerzas de seguridad y supuestos terroristas, a los que la República Islámica vincula con Estados Unidos e Israel, países con los que mantiene una guerra desde hace siete meses y a los que acusa de tratar de desestabilizar el país.

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La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní en la que operan grupos armados de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas dedicadas al contrabando y al narcotráfico.

La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Yeish al Adl, al que la República Islámica considera terrorista.