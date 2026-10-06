Al menos dos muertos y nueve heridos tras ataque masivo de drones contra región de Moscú

"En Baríbino (Domodédovo) los rescatistas hallaron el cuerpo de un hombre de 71 años bajo los escombros de una casa destruida (...) También se confirmó la muerte de un hombre de 20 años en la localidad de Radumlia del distrito Solnechnogorsk", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

Señaló que en total resultaron heridas nueve personas, que han recibido atención médica.

"En siete municipios resultaron dañadas 47 casas", aseveró, al señalar que las autoridades ayudarán a los damnificados a reparar sus viviendas lo antes posible.

En total, cifró en 185 los drones neutralizados por las defensas antiaéreas sobre 16 municipios de la región moscovita.

Además, informó de "un pequeño incendio en la zona donde se ubica un almacén, que ya fue sofocado".

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Según los canales de Telegram ucranianos Exilenova+ y Supernova+, y el canal independiente ruso Astra, resultó dañada una estación de depósitos de combustible en la localidad Volodárskaya, perteneciente a Transneft.

A su vez el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que desde la noche del lunes Ucrania lanzó 650 drones contra la capital y su región, la mayoría de los cuales fueron derribados a gran distancia de su objetivo y 161 junto a la ciudad.

En la región fronteriza de Briansk resultaron heridas dos personas tras un ataque masivo de drones, informó por su parte en MAX el gobernador local, Yegor Kovalchuk, mientras que el gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, reportó el derribo de 19 drones enemigos, y el de Kaluga, Vlasilav Shapsha, de 46 artefactos aéreos.

Hasta el momento el Ministerio de Defensa ruso no ha publicado su reporte diario de los ataques nocturnos de drones ucranianos contra Rusia.