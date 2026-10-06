A.Saudí dice que ya exporta 5,8 mbd de petróleo por oleoducto Este-Oeste tras reapertura

"Hoy, esta mañana, gracias a Dios, volvemos (a exportar) 5,8 millones de barriles diarios" (mbd) de petróleo por esa infraestructura, dijo el titular de Energía saudí en un panel durante un foro en la capital bareiní, Manama, sobre la industria en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Afirmó que su país ha sido capaz de reparar "en cinco o seis días" los daños provocados en el oleoducto por los ataques hutíes, que lanzan misiles y drones contra infraestructuras civiles y energéticas saudíes en represalia por el apoyo militar saudí a la ofensiva del Ejército del Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra los insurgentes yemeníes.

Los 5,8 millones de barriles representan el 80 % de la capacidad del oleoducto Este-Oeste, de una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios.

Se trata de una infraestructura estratégica que cruza Arabia Saudí desde los campos de producción del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Durante la guerra en Oriente Medio por la que quedó cerrado el estrecho de Ormuz, el oleoducto Este-Oeste representó una importante alternativa de exportación de petróleo de Arabia Saudí, país que lidera la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Las autoridades saudíes anunciaron a principio de septiembre el cierre del oleoducto tras ser atacado, entre otras instalaciones civiles saudíes, por los insurgentes yemeníes.

El pasado 28 de septiembre, fuentes saudíes citadas por Bloomberg dijeron que el reino árabe había reparado las partes dañadas del oleoducto y que estaba exportando ya unos 3,5 mbd de petróleo.