China insta a Francia y Alemania a no empujar a la Unión Europea hacia el proteccionismo

En un comunicado difundido en la noche del martes, un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que el gigante asiático "siempre ha sostenido que la interdependencia no es un riesgo, que la convergencia de intereses no es una amenaza y que la apertura y la cooperación son el camino correcto hacia el desarrollo".

"El proteccionismo no mejora la competitividad, y el desacoplamiento y la ruptura de las cadenas de suministro solo perjudican a los demás sin beneficiar a uno mismo", subrayó.

En este contexto, Pekín confía en que Francia y Alemania se mantengan "firmes" en la apertura, la cooperación y el libre comercio, respeten las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y "no animen a la UE a recurrir a la menor ocasión a herramientas proteccionistas", añadió el portavoz.

"(Esperamos que Francia y Alemania) no politicen en exceso ni conviertan en asuntos de seguridad las cuestiones económicas y comerciales, para evitar tomar un camino equivocado que termine volviéndose en su contra", advirtió.

Estas declaraciones se difundieron un día después de que la Comisión Europea acogiera favorablemente la propuesta de París y Berlín de dotar a la UE de nuevos instrumentos de protección frente a las prácticas comerciales desleales de terceros países, al considerar que este planteamiento encaja con la postura del Ejecutivo comunitario.

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"Esta iniciativa se alinea con la labor de la Comisión Europea y con la postura clara de su presidenta en materia de competitividad y de enfoque respecto a los socios comerciales, incluida China", señaló el lunes el portavoz de la Comisión, Olof Gil, quien añadió que el asunto se abordará en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas los próximos días 15 y 16.

En su carta a la Comisión, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, defendieron que, además del "pleno uso de los instrumentos existentes", se requiere un marco integral que los complemente con nuevas medidas jurídicas.

En un contexto en el que el comercio se utiliza como "arma" y existen prácticas que distorsionan de manera sistémica el mercado y generan desequilibrios macroeconómicos globales.

Estas propuestas se conocieron días antes del viaje previsto a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, para tratar de avanzar en las negociaciones entre ambas partes, dirigidas a evitar una confrontación comercial abierta y, desde el punto de vista europeo, a contrarrestar el déficit creciente que afronta en los intercambios y que Bruselas achaca a los subsidios chinos o a prácticas coercitivas.