Consejo Electoral de Ecuador lanza campaña para prevenir la violencia política de género

La campaña, denominada 'Por una democracia libre de violencia', nació con el objetivo de "promover espacios de participación seguros e inclusivos" para las mujeres, de cara a las próximas elecciones.

Como parte de la campaña, el CNE habilitó un micrositio disponible en su página web institucional en el que se puede conocer más sobre este tipo de violencia de género y acceder a rutas de atención para la ciudadanía y actores políticos.

La violencia política es toda acción, conducta u omisión basada en el género, que busca limitar, impedir o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, afectando su participación y permanencia en los espacios de representación, toma de decisiones y ejercicio de cargos públicos, incidiendo en la equidad democrática.

Durante el periodo electoral de los comicios presidenciales ecuatorianos de 2025, se identificaron 44 casos de violencia política por razones de género, según un informe de la alemana Fundación Friedrich Ebert.

De ese total, el 53,5 % de los casos se basaron en insinuaciones sobre supuestas relaciones sentimentales o sexuales de las mujeres con figuras masculinas de poder, con el objetivo de desacreditar su liderazgo.

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La ley electoral de Ecuador considera a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave.

Esta infracción se sanciona con multas de hasta cincuenta salarios básicos, unos 24.100 dólares; destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por un año.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.