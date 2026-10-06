Constitucional español abre la puerta a regreso de Puigdemont al amnistiar la malversación

El Constitucional abordó los recursos de amparo de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación y no se esperaban sorpresas, ya que el desenlace fue anunciado en el último pleno de este mismo tribunal, que decidió amnistiar la malversación a Turull.

Fuentes jurídicas informaron a EFE de que el pleno ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsejera Bassa a partir de la ponencia del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.

De esta forma será la resolución de Conde Pumpido la que fije doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el proceso independentista catalán, entre ellos Puigdemont, huido a Bélgica.

El regreso a España del expresidente de la Generalitat (gobierno regional) de Cataluña y líder de la formación nacionalista Junts se antoja inmediato, una vez que el magistrado Pablo Llarena prevé aplicar dicha doctrina sin esperar a que la corte de garantías resuelva el recurso de amparo de Puigdemont.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ve "más o menos garantizado" el retorno del expresidente con la aplicación de la ley de amnistía, según dijo el pasado fin de semana.

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Boye dio a entender que el regreso no será inmediatamente después de conocerse el fallo del Constitucional, ya que el Tribunal Supremo "va a esperar a tener la sentencia" entera y eso "puede tardar 10 o 15 días", calculó.