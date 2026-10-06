Defensores de DD.HH. exigen al Gobierno de Georgia el cese de las extradiciones a Rusia

"La reanudación de las extradicciones a Rusia tras una pausa de cuatro años no se corresponde en nada a los derechos humanos", aseguró la organización en un comunicado.

LA ONG denunció la muerte de Dmitri Pushkariov, ciudadano ruso extraditado, muerto en la región rusa de Kabardino-Balkaria por los guardias que le escoltaban después de que éste le arrebatara el arma a uno de ellos y ofreciera resistencia.

El ruso extraditado había sido condenado por la Justicia georgiana por narcotráfico.

Tras la retirada de Rusia del Consejo de Europa en marzo de 2022 por el comienzo de la guerra en Ucrania, Georgia cesó las deportaciones y extradiciones a este país, recordó el 'Centro de Justicia Social' georgiano.

La ONG denunció que este año, tras la reanudación de las extradiciones, Tiflis entregó a las autoridades rusas a tres ciudadanos condenados en Georgia, y denunció que esta práctica del Gobierno georgiano viola las convenciones internacionales de DD.HH. y contra las torturas.

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En cambio, Georgia se negó a entregar a Rusia a al menos dos rusos reclamados por la Justicia rusa.

Hasta el momento el Gobierno georgiano no ha comentado en modo alguno el comunicado de los defensores de derechos humanos.