Del control de Bab al Mandeb al cerco de Saná: el nuevo mapa de la guerra en el Yemen

La contraofensiva gubernamental denominada "Amanecer del Yemen" que se anunció el domingo 4 de octubre -respaldada por 100 cazas de la coalición liderada por Arabia Saudí- ha permitido a sus tropas recuperar posiciones de valor estratégico y arrinconar a las milicias insurgentes, que sin embargo niegan haber perdido el territorio y califican los anuncios oficialistas como "falsas hazañas".

Estas son las claves territoriales para entender la situación militar en el Yemen:

Bab al Mandeb, ubicado en el extremo suroeste del país y frente a las costas de Yibuti, es un estratégico paso une el mar Rojo con el golfo de Adén, el paso obligado para conectar el canal de Suez con el océano Índico.

Por este punto transita cerca del 15 % del comercio marítimo mundial, consolidado además como la principal ruta alternativa para el transporte global de crudo cuando el estrecho de Ormuz está sufriendo bloqueos y cierres operativos.

En este enclave vital, las fuerzas gubernamentales dicen haber recuperado el control total del estrecho y de las islas circundantes que cayeron en manos hutíes en septiembre.

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La operación busca cortar la vía de escape hacia el norte y cercar a los insurgentes, neutralizando la amenaza directa que el dominio rebelde sobre el paso marítimo suponía para la seguridad de la vecina Arabia Saudí.

Siguiendo la línea del litoral del mar Rojo hacia el norte, en la gobernación de Taiz y a escasos kilómetros de Bab al Mandeb, se sitúa la histórica ciudad portuaria de Moca, antaño epicentro del comercio mundial de café.

Su proximidad al estrecho la convierte en un punto clave para el control militar costero y en la puerta de entrada logística para alimentos destinados al interior.

Tras sufrir en agosto ataques hutíes con misiles y drones que paralizaron sus operaciones, y luego quedar bajo control de los rebeldes, las fuerzas del Gobierno dicen haber logrado en las últimas horas retomar el control total de la ciudad.

Avanzando hacia el norte de la costa occidental, esta gobernación y su estratégica ciudad portuaria se mantienen bajo firme control insurgente, constituyendo el principal pulmón de entrada para la ayuda humanitaria y las importaciones básicas del país.

Tras completar los hutíes la toma total de la provincia y su franja litoral el pasado mes, Al Hodeida se sitúa como el siguiente gran objetivo geográfico en la maniobra gubernamental para arrebatar a los insurgentes el control de la costa del mar Rojo.

De hecho, la ciudad ya está siendo objetivo de fuertes bombardeos saudíes que buscan destruir las capacidades militares y las defensas del importante enclave.

Ubicada en el norte del país, Saná es la capital del Yemen y centro de poder hutí desde que tomaron la urbe en 2014.

Esta ocupación forzó la división política e institucional de la nación, obligando al Ejecutivo reconocido internacionalmente a establecer su sede en Adén (sur) y a generar administraciones y bancos centrales paralelos.

De gran relevancia logística por su aeropuerto internacional clave para la ayuda humanitaria, Saná vuelve a ser epicentro militar tras el reciente anuncio de un "ataque estratégico" gubernamental sobre la ciudad, el objetivo último de la ofensiva anunciada.

En el suroeste, Taiz (gobernación y ciudad) es uno de los principales focos del conflicto y un corredor estratégico que conecta varias provincias con Aden, sede del Gobierno.

Esta función de enlace terrestre la convierte en un punto vital para sostener o romper las líneas de comunicación con el sur del país, en una zona cuyo control control es disputado entre las fuerzas gubernamentales y las milicias hutíes.

La zona concentra parte de las 1.122 operaciones de precisión lanzadas por el Ejército yemení y es escenario de bombardeos aéreos de la coalición contra las posiciones insurgentes.

En el interior del país, Marib -bajo control del Gobierno- destaca entre los escenarios donde persisten los enfrentamientos directos tras el avance de las hostilidades hacia el este yemení.

La provincia se encuentra enmarcada en una severa crisis sanitaria y humanitaria, ya que acoge a cientos de miles de refugiados.

La violencia desencadenada en la zona ha provocado una ola de desplazamientos hacia las gobernaciones orientales adyacentes, complicando la situación de la población civil.

Marib es además el mayor activo económico de Yemen: los mayores campos de gas y petróleo, la más importante refinería de crudo y el principal oleoducto del país están en el entorno de la ciudad.

La gobernación de Saada, en el extremo septentrional, feudo originario de los rebeldes hutíes y bajo su absoluto control territorial, es uno de los blancos centrales de la escalada armada.

La provincia, montañosa y fronteriza con Arabia Saudí, está concentrando parte de las operaciones de precisión del Ejército yemení y de sus aliados saudíes, con centenares de bombardeos de la coalición en las últimas horas.

Emplazada en la costa meridional, Aden se consolidó en 2015 como la capital provisional del Gobierno yemení, articulando la respuesta política ante la ocupación hutí de Saná. Pese a todo, la mayor parte del Ejecutivo opera habitualmente desde territorio saudí.

Sin combates directos en las últimas horas, la urbe ejerce como principal polo de acogida para población desplazada del frente.