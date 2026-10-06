Despegan dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía por alerta de dron cerca de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado en un comunicado de que la salida de los aviones españoles se produjo después de que los radares de vigilancia detectaran en la noche del lunes al martes dos objetos aéreos que volaban por el espacio aéreo ucraniano en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía.

Finalmente, esos dos objetos no penetraron en el espacio aéreo rumano y la alerta cesó sobre las 00.14 GMT.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rumanía ha registrado más de 150 ataques en el lado ucraniano de sus 650 kilómetros de frontera común y 49 incursiones no autorizadas en el espacio aéreo rumano.

Solo en lo que va de año se han contabilizado 30 violaciones del espacio aéreo rumano. Cuatro drones han sido derribados, uno de ellos por cazas españoles el pasado 16 de agosto.

A finales de mayo, dos personas resultaron heridas al impactar un dron ruso contra un edificio en Galati, una ciudad rumana cerca de la frontera con Ucrania.