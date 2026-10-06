Egipto niega que periodistas detenidos de un medio independiente hayan sido torturados

El ministerio, en un comunicado, aseguró que esas denuncias, hechas el martes por los propios periodistas detenidos ante la Fiscalia, así como por una ONG pro derechos humanos y el Sindicato de Periodistas egipcios, "carecen de fundamento" y "tienen como objetivo eludir los cargos en su contra".

"Una fuente de seguridad negó categóricamente la veracidad de las afirmaciones del Sindicato de Periodistas y en algunas páginas de redes sociales vinculadas al grupo terrorista Hermanos Musulmanes, que alegan que miembros de la Hermandad (uno de ellos miembro del Sindicato de Periodistas), acusados ​​de realizar actividades en nombre del grupo, fueron sometidos a torturas o malos tratos", dijo la nota.

"Esas alegaciones carecen de fundamento y forman parte de un intento de los mencionados (periodistas) por eludir los cargos en su contra", añadió el comunicado tras reiterar que "todos son iguales ante la ley y que el caso está en manos de las autoridades judiciales, que son las únicas competentes para decidir sobre los cargos".

La ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) denunció el martes que la mayoría de los seis periodistas detenidos de 'Matsadaash' denunciaron ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado haber sido torturados durante los días posteriores a su arresto y obligados a grabar "confesiones" fabricadas.

Según un comunicado de la ONG, los periodistas relataron durante el interrogatorio, celebrado el domingo pasado en presencia de sus abogados, que permanecieron retenidos en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Nacional con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, y que fueron sometidos a "golpes, desnudos forzados, descargas eléctricas y amenazas contra ellos o sus familiares".

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Los informadores aseguraron también que los agentes que los detuvieron los obligaron a grabar en vídeo supuestas confesiones, para lo que debían leer ante una cámara textos que les entregaban previamente.

Según sus abogados, esta práctica apunta a un intento de fabricar pruebas que posteriormente pudieran ser utilizadas para condenarlos.

Los seis informadores fueron detenidos durante una serie de operaciones de seguridad iniciadas el pasado 28 de septiembre, y acusados de operar una página "sin licencia", gestionada desde el extranjero y vinculada a los comités mediáticos de los Hermanos Musulmanes, organización que Egipto considera terrorista.

'Matsadaash' rechazó esas acusaciones y negó cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes, así como haber recibido financiación extranjera.