El festival de cine internacional de Busan comienza con la presencia de Alfonso Cuarón

Los invitados comenzaron a llegar a la alfombra roja del festival más importante de Asia, durante la que, según un comunicado, serán galardonados la directora hongkonesa Ann Hui, la actriz Michelle Yeoh y el fundador del BIFF Kim Dong-ho, con 'The Table: Day and Night' del surcoreano Kim Jong-kwan como película inaugural.

Cuarón estará presente en el festival, que finalizará el 15 de octubre, y tiene previsto dar una charla acompañado de su hijo, Jonás Cuarón, este jueves. Otros asistentes a esta edición incluyen la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal, en su primera visita a Corea del Sur, así como las actrices francesas Isabelle Huppert y Charlotte Gainsbourg.

Dedicada a proyectar películas ya estrenadas en otros certámenes de directores de renombre, la sección Icons contará con la cinta más reciente de Almodóvar, así como con 'El ser querido' del también realizador español Rodrigo Sorogoyen, 'Let Us Through, Dear Ancestors' del filipino Lav Díaz, o 'Parallel Tales' del iraní Asghar Farhadi.

En total, el programa cuenta con 316 películas procedentes de 59 países. Además, el festival celebrado en la costera ciudad surcoreana entra en su segunda edición con formato competitivo, con trece películas asiáticas compitiendo en cinco categorías, y la ganadora de la Mejor Película podrá optar al Óscar bajo la sección Internacional.