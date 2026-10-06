Mundo
06 de octubre de 2026 a la - 22:50

El presidente de Egipto llega a Corea del Sur al inicio de una gira asiática

Imagen sin descripción

Seúl, 7 oct (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, llegó este miércoles a Corea del Sur para realizar su primera visita de Estado en una década al país, donde estará tres días y con la que iniciará una gira asiática que le llevará también a Malasia e Indonesia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, indicó que Al Sisi llegó durante la noche a la Base Aérea de Seúl, donde fue recibido por autoridades surcoreanas y el embajador de Egipto en Corea del Sur, Hazem Zaki, según un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook, donde compartió imágenes de la llegada.

Durante la visita a Corea del Sur, la primera de Al Sisi desde 2016, se reunirá con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, con quien firmará un memorando de entendimiento y tendrá un almuerzo de Estado.

Asimismo, el jefe de Estado egipcio participará en una mesa redonda con directivos y representantes de empresas del país asiático, informó El Cairo.

Según indicó Seúl en la víspera, a través de esta cumbre tienen previsto abordar la cooperación económica, incluyendo el comercio, la inversión, las infraestructuras y las cadenas de suministro, en medio de la diversificación de fuentes de crudo a raíz de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

En una visita que se espera que sirva como "una importante oportunidad para desarrollar las relaciones" bilaterales hacia una asociación estratégica y fortalecer "aún más" la cooperación entre Corea del Sur y las regiones de África y Oriente Medio, también conversarán sobre asuntos regionales y cuestiones internacionales.