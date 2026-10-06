España prorroga los controles a los viajeros procedentes de Italia hasta el 22 de octubre

Según publica este martes el Boletín oficial del Estado (BOE), se trata de la cuarta medida de control adoptada por España en respuesta a la decisión del Ejecutivo italiano, presidido por Giorgia Meloni, tras la llegada de decenas de miles de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.

El Gobierno español considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida y, por ello, ha decidido prorrogarla, sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto.

El pasado 31 de julio, el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta, adonde el día anterior llegaron más de 70.000 migrantes a nado desde Marruecos.

La suspensión supuso la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno español exigió a Roma, sin éxito, el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión del Acuerdo Schengen de libre circulación dentro de la Unión Europea (UE) en el caso de Italia, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país. Desde entonces, esta medida se ha ido prorrogando.