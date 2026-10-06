Expertos aseguran que inversión en salud es una oportunidad económica en Latinoamérica

"No gastar en salud no implica tener ahorros, es todo lo contrario. Implica que estamos postergando y multiplicando ese gasto. La factura ya existe, la pregunta es quién la está pagando", expresó la representante del Grupo Banco Mundial en Costa Rica, Marcela Ponce.

Ponce, quien es parte de las expositoras que participan en el Roche Press Day sobre inversión en salud en la región latinoamericana, puso como ejemplo que por cada dólar que se invierte en vacunas el retorno económico alcanza los 20 dólares.

"El gasto en salud no compite con otras prioridades de desarrollo, es una inversión que permite todas las demás inversiones en los países", afirmó.

Según datos citados por Ponce, una mala salud podría costarle 15 % del PIB anual a un país al 2040, mientras que una buena salud puede aumentar el PIB en 7 %.

"La salud protege el capital humano y el capital humano es lo más importante para el desarrollo económico", expresó Ponce.

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Sin embargo, la región enfrenta problemas fiscales de difícil solución que dificulta mayores inversiones en materia de salud, ante lo cual la innovación, la eficiencia del gasto basado en evidencia y las alianzas público privadas se convierten en herramientas claves.

El profesor e investigador de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Héctor Villareal, comentó que el problema fiscal "no se va a resolver de la noche a la mañana" y que a ello se une el envejecimiento de la población latinoamericana.

"El problema es que es muy fácil ir arrinconando la inversión en salud", dijo.

Villareal hizo un llamado a trabajar en una "nueva arquitectura" que ponga en real valor la seguridad social y a combatir la informalidad en la región, y consideró que otra cosa que va a suceder en las próximas dos décadas es que "la frontera entre lo público y los privado se va a ir borrando".

"Tenemos que cambiar a una lógica de prepago, de seguros, de gastos médicos, gastos mayores, gastos menores, gastos especializados. Se tiene que abrir la discusión del diseño del sistema, cómo hacer que el financiamiento sea sostenible", aseveró.

Por su parte, el fundador de Findem Financial Services, Carlos Aruz, expresó que debe haber "una clara determinación hacia la eficiencia y fiscalizar a las autoridades para que haya consenso para lo que es importante y tiene valor".

Aruz instó a "eliminar la frase cuánto cuesta por cuánto rinde", ya que el retorno social de las inversiones es "medible".

Datos del Centro de Salud McKinsey presentados en el evento indican que a medida que Latinoamérica aumenta la expectativa de vida de la población también se incrementa los años de mala calidad de salud. Los números indican que en 2025 la expectativa de vida es de 77 años, de los cuales la gente vivirá 10,9 en mala salud, mientras que para 2025 se prevé que la expectativa de vida sea de 80 años pero 12,1 de esos años serán de mala salud.

Para corregir esa tendencia, el informe recomienda realizar inversiones estratégicas en salud, lo que además de mejorar la calidad de vida de la gente, aumentará la productividad, la economía de los países y la sostenibilidad fiscal.

Por cada dólar que se invierta en salud en la región, el retorno será de 2,4 dólares, según las proyecciones del Centro de Salud McKinsey.