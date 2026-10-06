Filipinas investiga unos fondos millonarios que recibió de China el esposo de Sara Duterte

En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional del archipiélago, Eduardo Oban, aseguró que el organismo encargará a las agencias de inteligencia e investigación evaluar sus implicaciones, "si las hubiera", en la seguridad del país.

Las transferencias salieron a la luz el lunes en el juicio político que el Senado celebra contra la vicepresidenta, Sara Duterte, por presunta riqueza inexplicable, entre otros cargos.

Ante el tribunal, el director del Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC), Ronel Buenaventura, declaró que Cale88 Foods, empresa de la que el esposo de la vicepresidenta poseía el 47,5 % hasta 2024, recibió 315,93 millones de pesos desde China y 3,39 millones desde Hong Kong.

Este martes, la senadora Risa Hontiveros, una de las juezas del proceso, afirmó que parte de ese dinero procedía de empresas vinculadas al Estado chino, como China National Township Enterprises y Beijing Zhenweifang Food.

El exsenador Antonio Trillanes ya había denunciado esas transferencias la semana pasada en rueda de prensa, en la que también acusó a una fundación vinculada a la vicepresidenta de recibir 150 millones de pesos (unos 2,1 millones de euros) de la Embajada china en 2019, según recogió el medio local Daily Tribune.

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El entorno de Duterte niega las acusaciones y sostiene que carecen de pruebas. "Sus acusaciones son de peluquería, no de tribunal", dijo a la prensa el portavoz de Sara Duterte, Salvador Paolo Panelo, en referencia a las denuncias de Trillanes, según el citado medio.

Por su parte, la Embajada de China en Manila calificó de "falsas" las acusaciones y pidió no mezclar la política interna filipina con las relaciones entre ambos países, según aseguró en un comunicado su portavoz, Ji Lingpeng.

El caso se produce en plena rivalidad entre la vicepresidenta y el presidente, Ferdinand Marcos Jr., que fueron aliados en las elecciones de 2022, pero cuya relación se deterioró poco después de entrar en el poder.

Durante el mandato de su padre, Rodrigo Duterte (2016-2022), Filipinas se acercó a Pekín, mientras que Marcos ha reforzado la alianza con Estados Unidos y mantiene crecientes tensiones con China por la soberanía en el mar de China Meridional.