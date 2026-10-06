Gamarra cuestiona candidatura de Camilo Pérez: “La política es para los políticos”

El diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) cuestionó la elección de Camilo Pérez como candidato a intendente de Asunción y sostuvo que la ANR debe apostar por dirigentes con trayectoria política y cercanía con la ciudadanía y la dirigencia partidaria.

Tras la victoria de la opositora Soledad Núñez en la Capital, Gamarra afirmó que la postulación de una figura externa a la política partidaria puede generar dificultades electorales, aunque reconoció que los denominados outsiders también han conseguido triunfos en determinados contextos.

“La política es para los políticos, los técnicos deben dedicarse a las cosas técnicas. Lo que tenemos que entender es que los candidatos tienen que ser gente que realmente está día a día con la gente, tiene cercanía con la dirigencia y se dedican a hacer política comunitaria, partidaria y de Estado, si no, seguimos cometiendo errores”, apuntó.

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Candidatos con perfiles de dirigentes

Según Gamarra, los candidatos deben ser personas que tengan presencia cotidiana en sus comunidades, cercanía con la dirigencia y experiencia en la política comunitaria, partidaria y de Estado.

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“Si el ciudadano no se identifica con el candidato y no ve cercanía con esa gestión, por más que sea bueno el candidato, el resultado puede ser adverso”, sostuvo.

Apunta a la falta de vínculo partidario

El diputado señaló que Camilo Pérez no estaba suficientemente compenetrado con la política partidaria de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En ese sentido, consideró que la elección de un candidato externo, aunque pueda representar una alternativa atractiva, no necesariamente se traduce en votos. A su criterio, los outsiders suelen imponerse cuando existe un fuerte nivel de hartazgo ciudadano hacia la clase política.

Consultado sobre si la derrota en Asunción obedeció principalmente a la candidatura de Pérez y no a la gestión de la ANR al frente de la Municipalidad, Gamarra insistió en que los postulantes deben tener un perfil político.

Como argumento, mencionó el desempeño electoral de los concejales colorados que obtuvieron una importante cantidad de votos y la propia victoria de Soledad Núñez, a quien identificó como una dirigente proveniente de la clase política.

Victoria de ANR en municipales

Pese a la derrota en Asunción, el legislador cartista calificó como “aplastante” la victoria de la ANR en el conjunto de las elecciones municipales.

Destacó que el Partido Colorado aumentó su dominio del 62,5% al 71,1% de los municipios y atribuyó el resultado tanto al presidente Santiago Peña, al titular de la ANR, Horacio Cartes, y a la estructura partidaria.

Gamarra sostuvo que el resultado fue consecuencia de la unidad dentro del partido y de haber dejado de lado las diferencias internas.

“Esta es una victoria contundente y aplastante del Partido Colorado que marca de vuelta la posición real que tiene en el concepto general de la gente”, afirmó.

“El Paraguay no termina en Cuatro Mojones”

Ante las declaraciones del expresidente Nicanor Duarte Frutos, quien centró parte de su análisis en el comportamiento del electorado colorado en Asunción, Gamarra rechazó que el resultado de la Capital pueda interpretarse como un reflejo de todo el país.

“No considero que solamente lo que ocurre en Capital es el reflejo del resto del país. Eso no es así. El Paraguay no termina en Cuatro Mojones”, manifestó.

No obstante, reconoció que la ANR debe analizar los resultados obtenidos en las ciudades con mayor dinamismo económico, como Asunción y Ciudad del Este, para identificar eventuales errores y corregirlos.

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Separa resultado de concejales del de intendente

El diputado también rechazó que pueda hablarse de una derrota completa del coloradismo en Asunción, teniendo en cuenta el resultado obtenido por la lista de candidatos a concejales.

Según indicó, la ANR consiguió alrededor de 140.000 votos para la Junta Municipal, por lo que planteó realizar un análisis diferenciado entre el desempeño del partido y el de su candidato a intendente.

“Aquí hay que hacer un análisis frío y separado de qué pasó con el candidato y qué hizo el partido”, sostuvo.

Niega ruptura en Honor Colorado

Por otra parte, Gamarra cuestionó las declaraciones del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR-HC), quien atribuyó la victoria colorada principalmente al trabajo de los jefes departamentales y los diputados.

El legislador consideró que Sosa se equivoca al no incluir a todos los actores políticos del Partido Colorado que contribuyeron al resultado electoral.

Gamarra, además, sostuvo una posición de unidad dentro del oficialismo y descartó que exista una ruptura interna en Honor Colorado.