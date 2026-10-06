Fiscalía de CPI ve órdenes de arresto de talibanes “reivindicación” de derechos de afganas

“Las mujeres y niñas afganas merecen que se rindan cuentas por la grave privación de sus derechos y libertades”, señaló la fiscal adjunta de la CPI Nazhat Shameem Khan, después de que el tribunal hiciera públicos este lunes los detalles de cuatro órdenes de detención, dos de ellas hasta ahora mantenidas bajo secreto.

La CPI ha emitido hasta ahora órdenes de detención contra el líder supremo de los talibanes Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, así como contra el ministro de Educación, Habibullah Agha, y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.

La existencia de las dos primeras ya era conocida, pero la CPI hizo este lunes pública la existencia de las otras dos y reveló los detalles de las acusaciones contra los cuatro responsables.

La CPI considera que “existen motivos razonables” para creer que los cuatro son responsables de haber ordenado, inducido o instigado al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra mujeres, niñas y otras personas que no se ajustan a las políticas de los talibanes sobre género, identidad o expresión de género.

“La situación de las mujeres y las niñas afganas es uno de los ejemplos más graves de persecución por motivos de género”, señaló Khan, quien advirtió de que estas víctimas “merecen justicia”.

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Los talibanes recuperaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021 y desde entonces han impuesto mediante decretos y edictos restricciones que han privado a mujeres y niñas de derechos como educación, privacidad y vida familiar, además de limitar sus libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión, según la CPI.

Los jueces vinculan esa política con conductas que incluyen asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas.

La decisión supone además un pronunciamiento relevante sobre qué puede constituir persecución por motivos de género ante la justicia penal internacional.

La CPI sostiene que el concepto de “género” recogido en el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, debe interpretarse más allá de una concepción “puramente biológica” del sexo y tener en cuenta los roles, comportamientos, expectativas y jerarquías construidos socialmente.

Los jueces consideran que la persecución de género no se limita a actos directos de violencia, sino que puede abarcar “formas sistémicas e institucionalizadas de daño”, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias.

Las órdenes reconocen también la situación de personas que los talibanes consideran contrarias a sus expectativas sobre identidad o expresión de género, incluidos personas LGBTI+, así como quienes son percibidos como “defensores” o “aliados” de las mujeres.

La Fiscalía aseguró que continuará investigando la persecución de género cometida por los talibanes, además de posibles actos de persecución contra la población civil por motivos políticos, étnicos o religiosos.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó este lunes estas órdenes de arresto y afirmó que Afganistán "no reconoce ningún tribunal bajo el título de Corte Internacional, ni otorga ninguna importancia a sus posturas".

Además, aseguró que "los líderes del Emirato Islámico de Afganistán no han cometido ningún acto que los haga susceptibles de arresto o castigo por parte de tribunal alguno" y señaló que están sujetos "a los fallos de la sharía (ley islámica) y a sus tribunales, no a entidades de inteligencia ni a los denominados tribunales".