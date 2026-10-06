Flexibilizan la condena de la brasileña que vandalizó con labial la estatua del Supremo

En el despacho, firmado el viernes pasado pero dado a conocer este martes, el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, determina la reducción de un total de 212 días de la pena de Débora Rodrigues por trabajo, lectura de un libro y haber aprobado el examen nacional de educación media.

Esta peluquera, que deberá permanecer presa en su casa con tobillera electrónica, se ha convertido en el principal referente con el que la extrema derecha ha cuestionado la dureza de las sentencias a los participantes de los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

Aquel día, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron de forma violenta las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, mientras pedían una intervención militar para derrocar al recién asumido Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una de las imágenes más famosas, Rodrigues aparece garabateando con un pintalabios rojo sobre una estatua ubicada que representa a una mujer con los ojos vendados, símbolo de la justicia, ubicada frente al Tribunal Supremo.

En otra fotografía se la ve sonriendo y mostrando las manos teñidas de pintalabios a los que la rodean, cientos de personas que participaron de los actos de vandalismo.

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Dos meses después de la pintada, Rodrigues fue detenida y encarcelada, al igual que cientos de personas más, en el marco de las investigaciones del alto tribunal por intento de golpe de Estado para anular los resultados de los comicios de 2022.

Rodrigues fue condenada a prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño a patrimonio declarado patrimonio histórico, daño agravado con violencia y asociación criminal armada.

Según un balance al 8 de enero de 2026, 1.399 personas fueron responsabilizadas criminalmente por los actos, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión que cumple en su domicilio, la pena más alta de los juicios, y otros 28 integrantes de su Gobierno.

La gran mayoría de los acusados fue responsabilizado por delitos de menos gravedad, con penas de hasta un año de detención, mientras que un grupo de casi 400 personas tuvieron penas entre 12 y 18 años.

Una de las promesas de campaña del senador y candidato a la Presidencia, Flávio Bolsonaro, que disputará una segunda vuelta contra Lula el 25 de octubre, es el indulto a todos los condenados por el 8 de enero de 2023.