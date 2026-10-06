Fujimori anunciará el jueves medidas para expulsar a alumnos violentos de escuelas de Perú

"El día jueves la presidenta de la república va a hacer de conocimiento general este documento. Está todavía en etapa de definición de algunos temas, pero definitivamente regresa la expulsión", declaró el ministro al confirmar la decisión, tomada después de un caso de presunta violación de un estudiante por parte de sus compañeros que ha sacudido el país.

Chang reiteró que la medida se aplicará "en faltas graves" y dijo que, tras publicar el planteamiento inicial, "más o menos pasan entre 5 y 10 días para recibir aportes y luego ya entra en vigencia".

"Este año empieza la expulsión" anotó antes de remarcar que "era algo indispensable" ante los casos de violencia y faltas graves denunciadas en escuelas del país.

Fujimori también confirmó la información en su cuenta en la red social X, donde señaló que "en los próximos días" anunciará "medidas para garantizar el orden en las aulas y recuperar la disciplina y el respeto en los colegios de todo el Perú".

Chang adelantó el pasado 28 de septiembre ante una comisión del Congreso que se evaluaba la posibilidad de permitir la expulsión de las escuelas en casos de faltas graves, que actualmente solo comprenden la aplicación de "medidas correctivas".

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El pasado 15 de septiembre se denunció la presunta violación de un estudiante de 16 años por parte de sus compañeros cuando volvían en un autobús de participar en un torneo escolar de fútbol, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en el distrito de San Miguel.

El caso generó una ola de indignación en el país y llevó a la denuncia de otros episodios de acoso y violencia en escuelas del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina.

Tras eso, el gobierno ordenó la reorganización del Liceo Naval y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una medida que Chang aseguró este martes que está permitiendo recuperar "el orden y la disciplina" en ese centro de estudios.