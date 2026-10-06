FundéuRAE: “wait and see”, alternativas

En las noticias de economía o política es frecuente encontrar frases como “La industria naviera adopta una postura de ‘wait and see’”, “El ‘wait and see’ alcanza a las consultoras” o “La inversión sigue en descenso atrapada por el ‘wait and see’”.

En español, existen diversas expresiones para transmitir esa idea de prudencia, como las mencionadas anteriormente o “mantenerse a la expectativa”, según el contexto, por lo que el anglicismo, que literalmente es ‘espera y ve/mira’, resulta innecesario. En registros más informales o coloquiales, son válidas fórmulas como “esperar a ver qué pasa” o “a verlas venir”.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “La industria naviera adopta una postura de espera”, “La actitud expectante alcanza a las consultoras” y “La inversión sigue en descenso atrapada por el compás de espera”.

Si, por alguna razón, fuera necesario recurrir a la fórmula inglesa, lo adecuado es escribirla en minúsculas y en cursiva (o entre comillas, si no se dispone de ese tipo de letra).

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