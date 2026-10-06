Gobierno luso negocia sueldos con sindicatos de Administración Pública ante Presupuestos

En las reuniones, celebradas en el Ministerio de Finanzas, participaron la Federación de Sindicatos de la Administración Pública y de Entidades con Fines Públicos (Fesap), el Sindicato de Cuadros Técnicos del Estado (STE) y Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública, informó la cartera de Finanzas en un comunicado, en el que recalcó el "trabajo positivo" realizado hasta la fecha.

El Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, explicó que en esta reunión "recibió y debatió las propuestas y aportaciones presentadas por las tres estructuras sindicales para el próximo ejercicio fiscal, habiendo mostrado empeño y receptividad para analizar los temas presentados, con la intención y determinación de seguir trabajando en conjunto", sin precisar detalles sobre dichas propuestas.

Haciendo mención a la paralización del sector realizada el pasado viernes, en la que pedían mejoras salariales y profesionales, el Gobierno aseguró que "se mantiene totalmente centrado y disponible para continuar con la negociación con todas las organizaciones sindicales, en consonancia con las metas de estabilidad presupuestaria del país".

En declaraciones a periodistas, el secretario general de Fesap, José Abraão, consideró este martes que el acuerdo plurianual de valorización de los sueldos hasta 2029 acordado con el Gobierno a comienzos de 2026, que establece una actualización salarial del 2,3 % para los próximos años, es insuficiente, en un momento en el que la inflación en Portugal registra su valor más alto en tres años (3,6 % en septiembre), y esperó avanzar en las negociaciones.

Por otro lado, Rosa Sousa, de STE, explicó que no recibieron una negativa por parte del Ejecutivo a sus propuestas, y que en las próximas reuniones deberán presentar contrapropuestas.

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Estas reuniones se inician a pocos días de que el Ejecutivo, que gobierna en minoría, presente su borrador de Presupuestos del Estado de 2027 al Parlamento.