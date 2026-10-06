Gobierno prevé que depresión tropical en el golfo de México se intensifique rápidamente

Según los pronósticos, la depresión crecerá a tormenta tropical en las primeras horas del miércoles 7 de octubre y un día después aumentará a huracán de categoría 1.

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 18:00 hora local (00:00 GMT) el centro de la depresión tropical nueve, se localizaba aproximadamente a 605 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 210 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este a 7 kilómetros por hora.

El organismo apuntó que la circulación del sistema provocará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, se espera oleaje de hasta tres metros de altura en costas de Veracruz y de hasta dos metros de altura en costas de Tamaulipas.

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El organismo también advirtió que las precipitaciones generadas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Por otra parte, el SMN avisó que vigila una zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca (sur), que mantiene un 90 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y se localiza en el Pacífico aproximadamente a 315 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

En el Pacífico la semana pasada circularon el ciclón Rachel que subió hasta huracán de categoría 3, tras el huracán Polo, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora (norte).

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.