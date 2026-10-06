Gremio en Chile condena señalamientos de Israel contra 170 periodistas asesinados en Gaza

"La publicación se sustenta en una supuesta 'investigación exhaustiva' elaborada por el propio Ejército israelí y difundida en su sitio oficial, que asegura basarse en 'una amplia gama de fuentes de inteligencia'", cuestiona el CIP en un comunicado.

Bajo el título: "170 terroristas que fueron presentados al mundo como 'periodistas'", la Embajada israelí en Chile cuestionó en su perfil de la red social Instagram que "durante casi tres años, Israel fue acusado de atacar a periodistas en Gaza".

"Una investigación de las FDI reveló que 170 personas presentadas como periodistas estaban vinculadas a Hamás, la Yihad Islámica y otras organizaciones terroristas", señalaron en la publicación y añadieron que "si la acusación mereció un titular, la verdad lo merece aún más".

La CIP añadió que "más allá del evidente conflicto de interés que supone que la misma milicia acusada de matar pretenda erigirse en investigadora, juez y parte de sus propios crímenes, la 'evidencia' que presenta es de una precariedad alarmante".

La CIP es una red global de noticias creada en 1997 en árabe y un colectivo que promueve la divulgación de información sobre la causa Palestina, y que en países como Chile -que alberga la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio- tiene un fuerte arraigo.

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La organización detalló que el expediente consta de comparaciones fotográficas "de dudosa fiabilidad" y fichas de los periodistas asesinados que consigna su nombre, el medio para el que trabajaban y "una supuesta militancia en organizaciones armadas".

El gremio asegura que la publicación no aporta "antecedentes independientes, verificables ni mínimamente suficientes para sostener acusaciones de esa gravedad".

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), según la información del CIP, ha documentado 207 reporteros, camarógrafos y fotógrafos palestinos asesinados por Israel en Gaza hasta abril de 2026.

"De ellos, se determinó que al menos 32 fueron atacados deliberadamente en represalia directa por su trabajo, la cifra más alta atribuida a un solo Estado desde que se tiene registro", explicaron.

La CPJ revisó 18 casos, dijeron en el comunicado, y concluyó que el Ejército israelí "no presentó evidencia suficiente ni confiable".

Asimismo, mencionaron que Reporteros Sin Fronteras (RSF) registra más de 220 periodistas asesinados en la Franja de Gaza, desde que comenzó el conflicto hace tres años, y que como mínimo setenta de ellos murieron a causa de su labor.

La organización a favor de la causa palestina contextualiza que, desde el 7 de octubre de 2023, Israel mantiene bloqueado el acceso a la prensa internacional por lo cual únicamente los periodistas gazatíes logran documentar las consecuencias del conflicto.

Israel, por su parte, ha negado repetidamente que sus fuerzas tengan como objetivo a periodistas.