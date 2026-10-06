Grupo BID premia proyectos innovadores de desarrollo en Bolivia, Colombia y Costa Rica

El proyecto boliviano es Pando Verde, un programa ejecutado por Conservación Amazónica–ACEAA con el apoyo de BID Lab para conservar los bosques amazónicos de la región de Pando con un modelo de desarrollo integral y sostenible.

El plan consiguió, mediante acuerdos de suministro y la promoción de la certificación orgánica de la pulpa de açaí, responder al aumento de demanda multiplicando el volumen medio de producción anual de este fruto en la zona prácticamente por diez con respecto a 2022, además de permitir exportar a mercados de mayor valor.

La iniciativa en Colombia que resultó premiada logró a su vez llevar conectividad 4G por primera vez a más de 1.400 localidades rurales de todo el país, donde aún un amplio porcentaje de la población que no vive en zonas urbanas carece de acceso a internet.

El proyecto de la operadora de telecomunicaciones Tigo Colombia respaldado de BID Invest invirtió en soluciones de energía solar o programas de alfabetización digital adaptados y se alió con proveedores especializados para llevar el año pasado conexión 4G a 1.405 comunidades previamente desconectadas y beneficiar a más de seis millones de personas.

La ampliación y mejora de la terminal de transbordadores del Puerto de Paquera, en el Cantón de Puntarenas, en Costa Rica, resultó también premiado.

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La modernización de las instalaciones que llevó a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte costarricense y que se financió con un préstamo de unos 5 millones de dólares concedidos por el BID, fortaleció la conectividad de la península de Nicoya y se ejecutó además con una reasignación de recursos y funciones que evitó que el servicio perdiera la continuidad en una fase inicial de operaciones sin incurrir en costos adicionales.

El Grupo aseguró en un comunicado que estas experiencias "ofrecen lecciones valiosas que pueden replicarse en otros proyectos y contribuir a mejorar la efectividad de las intervenciones de desarrollo" en Latinoamérica y el Caribe.

Los premios Superhéroes del Desarrollo reconocen a clientes, contrapartes y agencias ejecutoras que han encontrado "soluciones innovadoras" a desafíos surgidos durante la implementación de proyectos financiados por las tres entidades que componen el Grupo BID (BID, BID Invest y BID Lab).