Herido hombre armado con cuchillo por disparos de la Policía junto al Palacio Real sueco

Según informó la televisión pública SVT, que citó fuentes policiales, el hombre resultó herido de gravedad aunque su vida no corre peligro a las afueras del palacio y fue llevado al hospital.

El suceso ocurrió después de que, sobre las 18.30 hora local (16.30 GMT), se diera el aviso a la Policía de que había en el lugar un "hombre agresivo" que portaba un cuchillo.

El periódico Aftonbladet informó de que el sujeto fue disparado en una pierna después de que, armado con un cuchillo, pidiera a un guardia del Palacio Real que le disparara.

La portavoz policial Susanna Rinaldo, explicó que hay una investigación en marcha para explicar el suceso, según unas declaraciones recogidas por la agencia suecia TT.

Del hombre herido dijo que se trataba de un hombre adulto, sin ofrecer más detalles.

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Imágenes de la agencia SVT mostraron un notorio dispositivo policial tras lo ocurrido, con abundantes vehículos de Policía desplegados en la zona del Palacio Real, edificio que comenzó a levantarse a finales del siglo XVII y que es la residencia oficial de los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia.