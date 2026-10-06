Iberoamérica como "zona de convergencia": la propuesta de la SEGIB ante la crisis global

En el marco del seminario 'Hacia la Cumbre Iberoamericana' celebrado en la Casa de América de Madrid y organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Euroamérica, Allamand advirtió de que las premisas sobre las que se construyó el orden multilateral: la paz, la democracia, la prosperidad e igualdad, atraviesan una severa crisis.

Según diagnosticó Allamand, el año 2025 registró el mayor número de conflictos bélicos desde 1945 y señaló que actualmente existen más autocracias que democracias en el planeta, que el comercio ha dejado de ser el gran motor de desarrollo y que el mundo actual es “igualmente pobre, pero además más desigual”, ante un foro conformado por diplomáticos y embajadores iberoamericanos.

Allamand explicó que las grandes potencias globales buscan imponer un predominio político, económico y militar en determinados territorios, ante este escenario planteó la importancia de que Iberoamérica se convierta en una “zona de convergencia” donde distintos países “voluntariamente se incorporan, mantienen su independencia” y se articulan bajo el principio de “la cooperación y no la dominación”.

El encuentro contó con tres mesas de diálogo donde autoridades y especialistas abordaron las sinergias entre la Cooperación Iberoamericana y la Unión Europea, el impacto del nuevo marco regulatorio y los derechos digitales comunes, así como los retos económicos de la región ante el comercio global y los acuerdos bilaterales de inversión.

Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, defendió que, pese a la “crisis de solidaridad” y a la “crisis del multilateralismo” global, el modelo de la Cooperación Iberoamericana es el referente al que deberá aspirar el sistema internacional cuando este se restablezca.

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Granados enfatizó que, para que la cooperación futura funcione, el mundo deberá abandonar la lógica tradicional de "donante y receptor" y adoptar el esquema iberoamericano, basado en "el diálogo de políticas" y "una asociación entre iguales". Asimismo, abogó por fortalecer la responsabilidad de la Unión Europea y de España como puente clave con América Latina y el Caribe en un momento decisivo para el desarrollo.

El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, también participó en el encuentro y se mostró optimista respecto a los logros en materia educativa que alcanzará la región de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.