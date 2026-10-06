Inteligencia israelí viaja a Emiratos para interrogar al copiloto de Flydubai, según medio

Según informa este martes el diario israelí Times Of Israel, citando fuentes de seguridad israelíes, los agentes tomarán parte en los interrogatorios a Hamam Al Hamami, el piloto de nacionalidad omaní que, según este mismo medio, declaró una vez detenido que planeaba estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

El mismo diario indica que Al Hamami había operado un vuelo a Tel Aviv a principios de este año y tenía la intención de secuestrar y estrellar el avión entonces, pero optó por no hacerlo.

Según la fuente citada por el diario, se baraja que entonces no decidiera llevar a cabo el atentado porque conocía a alguien a bordo del vuelo.

El incidente se produjo durante el vuelo FZ1073 de Flydubai, con 174 personas a bordo.

Según las autoridades de Emiratos, encargadas de la investigación, Al Hamami atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles de la aeronave, que perdió unos 4.300 metros de altitud en menos de 30 segundos.

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El piloto, herido y cubierto de sangre, logró abrir la puerta de la cabina, tras lo cual pasajeros y otros miembros de la tripulación redujeron al copiloto y recuperaron el control del aparato. El avión fue desviado y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí.