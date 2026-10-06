Israel derriba un edificio de cinco plantas en Jerusalén Este donde vivían 70 palestinos

La entidad administrativa, una de las dieciséis en que se divide territorialmente la Autoridad Palestina, indicó que la estructura arrasada, ubicada en un área de mayoría palestina en el Monte de los Olivos, contaba con diez apartamentos y que las autoridades israelíes irrumpieron "por la fuerza, agrediendo a residentes y sin dejarles recuperar sus pertenencias".

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, presenció la demolición y posteriormente alardeó en redes sociales de la operación contra "un edificio construido violando la ley" y que "volvió (a pertenecer) al Estado de Israel".

Según la Gobernación de Jerusalén, que ha contabilizado 427 órdenes de demolición en Jerusalén Este en lo que va de año, los vecinos del edificio derribado hoy llevaban litigando contra las autoridades israelíes desde 2022.

"En los últimos años, los residentes del edificio habían pagado decenas de miles de dólares en multas y sanciones mientras intentaban obtener un permiso de construcción; sin embargo, las autoridades de ocupación se negaron a conceder la licencia", detalló la Gobernación en su nota.

Añadió que forma parte de una "estrategia sistematizada para crear una nueva realidad demográfica", cuya expedición de licencias debería considerarse "nula" al tratarse de una zona ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, mientras se permite la "expansión de asentamientos colonos" judíos en Jerusalén y Cisjordania.

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Diversas agencias de la ONU han mantenido repetidamente que Israel somete a los palestinos de Jerusalén Este ocupada a un régimen discriminatorio de planificación urbanística, por el que es casi imposible obtener permisos legales para construir, ampliar o edificar viviendas, incluso en los casos en que los propietarios poseen legalmente el terreno en cuestión.

El grupo islamista palestino Hamás también emitió un comunicado al respecto en el que califican de "provocadora escena" protagonizada por Ben Gvir, y que "representa el terrorismo organizado" de un Gobierno israelí "promotor del extremismo y el crimen en todas sus formas".