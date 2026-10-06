Kazajistán y Omán fortalecen cooperación con firma de acuerdos de energía e informática

El paquete fue firmado por representantes de ambos países en el marco de la primera visita del sultán omaní a la mayor nación centroasiática, según informó la presidencia de Kazajistán.

El mandatario kazajo celebró esta visita del sultán a Astaná, al señalar que ese país árabe es un socio de Kazajistán en Oriente medio que "ha superado la prueba del tiempo", ya que en 2027 ambos países celebrarán el 35 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

En el marco de la visita, ambos países también aprobarán una declaración conjunta que establecerá las prioridades de la asociación bilateral, según Tokáyev.

También destacó el avance de varios proyectos conjuntos con Omán, como es el caso del yacimiento de petróleo Dunga; los proyectos de la compañía Solidcore Resources en dos regiones kazajas; el fondo de inversiones conjunto y el desarrollo de infraestructura hotelera y turística en Kazajistán.

Por su parte, el sultán Haitham señaló que su país están interesado en profundizar la cooperación energética, minera, agrícola con Kazajistán, así como en materias de transporte, servicios financieros, altas tecnologías e inteligencia artificial.

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"El intercambio de visitas de alto nivel y el trabajo de la Comisión Intergubernamental han creado unos cimientos sólidos para pasar a un nivel de cooperación más ambicioso", dijo.