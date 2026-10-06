La Bolsa de San Petersburgo oculta información pública sobre transacciones de combustible

En particular, la entidad anunció en su portal oficial que restringirá las informaciones sobre el volumen y el número de contratos ejecutados, las informaciones de archivo sobre los planes de venta de gasolina y diésel, y los boletines diarios y mensuales de ventas de productos petrolíferos.

No obstante, la Bolsa de San Petersburgo señaló que las correspondientes informaciones confidenciales seguirán estando disponibles para los participantes en las transacciones en la plataforma automatizada 'Terminal', así como para los clientes de los servicios de información especializados.

Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto con la lista de informaciones del sector de combustibles y energía de acceso restringido.

Esta lista incluye informaciones sobre la exportación de combustible por parte de personas jurídicas, información sobre precios, vendedores y compradores, procedimientos de liquidación de contratos, vehículos y números de contenedores, rutas de entrega y direcciones de envío, así como datos de las terminales marítimas y sus operadores, y fechas y horas de inicio y finalización de las transacciones relacionadas con las mercancías exportadas.

Además, se restringe el acceso a las estadísticas aduaneras agregadas sobre exportaciones, datos sobre volúmenes de refinación y producción en refinerías rusas e información sobre los volúmenes de venta previstos de productos petrolíferos en las bolsas.

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Según el decreto de Putin, se prohíbe la difusión de esta información incluso a través de los medios de comunicación e internet, con excepción de la información divulgada por la propia persona jurídica sobre sus actividades.

Los persistentes ataques ucranianos contra refinerías rusas y depósitos han mellado la producción de gasolina y diésel y provocado un déficit de combustible en Rusia, expresado en un aumento de los precios de estos productos y largas colas en las gasolineras.