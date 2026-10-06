La china Moonshot cierra su ronda de financiación antes de salir a bolsa, según Bloomberg

Según fuentes familiarizadas con el proyecto y citadas por este medio, la firma china también ha comenzado a sentar las bases para "evaluar el sentimiento de los inversores", mediante reuniones preliminares que podrían comenzar este mismo mes.

La compañía con sede en Pekín, desarrolladora del Kimi K3 -un modelo abierto capaz de competir en algunos aspectos con las plataformas de las estadounidenses OpenAI y Anthropic-, está considerando recaudar hasta 5.000 millones de dólares con su primera oferta pública de acciones en Hong Kong, de acuerdo con Bloomberg.

La salida a bolsa de Moonshot se suma a la de otro gigante chino de la inteligencia artificial, DeepSeek, que también está ultimando una ronda de financiación que podría situar su valoración previa en más de 74.000 millones de dólares, según avanzó el mes pasado el diario hongkonés South China Morning Post.

De acuerdo con este rotativo, DeepSeek se ha propuesto como objetivo iniciar el proceso de salida a bolsa, en su caso en el mercado STAR de Shanghái -conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en valores tecnológicos-, este mismo año.

En los últimos meses, varias compañías de este sector en auge han protagonizado sonadas salidas a bolsa en China, como Zhipu AI (también conocida como Z.ai) o MiniMax, con réplicas en sectores beneficiados por la popularización de la IA como el de los chips, donde los actores locales han tomado relevancia ante las restricciones impuestas por Washington.