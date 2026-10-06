La española Aena asume la gestión del aeropuerto internacional de Río de Janeiro

Aena, que pasó a administrar ahora 18 aeropuertos en Brasil con un movimiento anual de 63 millones de pasajeros, firmó este martes el contrato de adquisición de acciones que la convierte en la nueva concesionaria del aeropuerto Galeão de Río de Janeiro.

El consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, celebró la firma del acuerdo como un hito que refuerza la posición de la empresa "como mayor operadora aeroportuaria del mundo" y que responde a la estrategia de expansión internacional selectiva de la compañía.

En declaraciones citadas en el comunicado de la empresa, el ejecutivo destacó que Galeão es clave para la conexión aérea de Brasil y tiene potencial para ampliar sus operaciones nacionales e internacionales.

Aena se adjudicó la concesión del aeropuerto de Río en una subasta pública realizada en marzo pasado y en la que ofreció 2.900 millones de reales (unos 582 millones de dólares) por la licencia.

Su oferta, en un 211 % mayor que el mínimo exigido por el Gobierno, superó las realizadas por la suiza Zúrich Airport y por el grupo singapurés Changi Airports.

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La victoria en la subasta le permite asumir hasta 2039 la gestión del Galeão, que era administrado desde 2013 por un consorcio integrado por Changi Airports y la brasileña Vinci Compass.

Entre los aeropuertos gestionados por Aena en Brasil destacan ahora el segundo y el tercero de mayor movimiento en el país: Congonhas, en São Paulo, con 24,4 millones de pasajeros al año, y Galeão (17,9 millones).

Galeão, sin embargo, tiene mucho espacio para crecer debido a que su actual capacidad le permite operar 30 millones de pasajeros al año.

Aena, que ingresó a Brasil en 2020 cuando se adjudicó una licitación para operar seis aeropuertos en el noreste del país, se consolidó en 2023, cuando venció la subasta en la que se ofrecieron las concesiones de otros 11 aeropuertos, incluyendo el de Congonhas.

La operadora gestiona 81 aeropuertos y dos helipuertos en cinco países, incluyendo 46 terminales en España, 12 en México, 3 en Reino Unido y 2 en Jamaica.