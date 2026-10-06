Los hispanos en EE.UU. llegan primero a los estrenos en plataformas, según Nielsen

En la mayoría de los estrenos más vistos de 2026 que analizó Nielsen, la audiencia hispana pasó del 19 %, según un comunicado de la compañía, como fue el caso de 'The Rip' (26 %) y 'War Machine' (28 %), las dos películas para el público general más vistas en Netflix en el primer semestre.

Entre las producciones en español de Netflix, la proporción fue aún mayor: 81 % en la mexicana 'La celda de los milagros' y 54 % en la española 'Cortafuego'.

Las películas suponen el 34 % del tiempo que los hispanos dedican a ver contenido en plataformas digitales, frente al 27 % de la audiencia total, según Nielsen.

"Las familias hispanas llegan primero, ven contenido juntas y atraen al resto de la audiencia", afirmó la directora de contenido cultural y análisis de Nielsen, Stacie de Armas.

Nielsen cita como ejemplo 'American Boy', el primer especial de comedia en Netflix del humorista Marcello Hernández, nacido en Miami, de ascendencia cubana y dominicana, y conocido por el programa 'Saturday Night Live'.

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Los hispanos representaron entre el 32 % y el 35 % de los espectadores en cada una de las tres primeras semanas tras su estreno, a principios de enero, y tuvieron un 67 % más de probabilidad que el espectador promedio de verlo.

Tras ese arranque hispano, el especial llegó a 7,4 millones de espectadores en el primer semestre y solo 5 millones de ellos, el 68 %, no eran hispanos.