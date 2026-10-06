Los hutíes del Yemen envían a juicio a 8 empleados de ONU y sociedad civil por "espionaje"

"Mientras los combates se intensifican nuevamente en el Yemen, los hutíes han procedido maliciosamente a procesar al menos a ocho trabajadores de la ONU y de la sociedad civil con cargos que, de ser declarados culpables, podrían acarrear la pena de muerte", dijo la investigadora del Yemen en AI, Diala Haidar en un comunicado conjunto de ambas oenegés.

Las ocho personas trasladadas a la Fiscalía Especializada de Saná se enfrentan a cargos de "espionaje" y "colaboración con el enemigo" (artículos 127 y 128 del Código Penal yemení), ambos punibles con la pena de muerte.

La Fiscalía Especializada también ha formulado acusaciones vagas y excesivamente amplias sobre la labor humanitaria y de derechos humanos de los detenidos, alegando que tenían "objetivos ocultos y maliciosos" como parte de un plan premeditado para "destruir los valores de la sociedad", apuntaron.

Por su parte, la investigadora de HRW para el Yemen y Baréin, Niku Jafarnia, afirmó que es "indignante que los detenidos se enfrenten al riesgo de la pena de muerte simplemente por brindar asistencia médica y alimentaria o por promover los derechos humanos, la paz y el diálogo".

Por ello, recalcó, es "fundamental que otros gobiernos intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de las decenas de miembros de la sociedad civil yemení y del personal de la ONU detenidos arbitrariamente, especialmente considerando los ataques que han sufrido las cárceles durante el conflicto".

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Tanto HRW como AI entrevistaron a siete personas con conocimiento directo de los casos, incluyendo familiares de los detenidos, que aseguraron que los ocho trasladados para ser procesados ​​permanecen detenidos y su estado de salud se deteriora.

Este procesamiento judicial representa "la última escalada en la represión de las autoridades hutíes contra la sociedad civil en la parte del Yemen que controlan, con sucesivas oleadas de arrestos de yemeníes contra personal de la ONU y miembros de la sociedad civil desde el 31 de mayo de 2024", indicaron.

Los hutíes han detenido arbitrariamente a más de 100 de estos trabajadores y funcionarios, reteniéndolos sin cargos y negándoles el acceso a abogados y a sus familias, recordaron.