Los latinos generan 1,07 billones de dólares y son motor económico de California

El análisis anual sobre el PIB latino, elaborado por investigadores de la UCLA y California Lutheran University, reveló que la contribución económica de los latinos en California en 2024 creció un 22,2 % comparado con 2019, una tasa 2,7 veces superior a la del PIB no latino del estado.

El informe destaca el papel central de los latinos, que representa el 41 % de la población, en el crecimiento económico de California, una de las principales economías del mundo.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA), la economía de California con 4,1 billones de dólares de PIB nominal en 2024 se situó como la cuarta del mundo solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania.

"La realidad es que los latinos son los responsables de la vitalidad económica de California, especialmente en lo que respecta al crecimiento y la participación de la fuerza laboral", afirmó David Hayes-Bautista, investigador de UCLA y fundador del proyecto Latino GDP Project.

Al compararlo con las economías de otros estados, el PIB latino de California se situaría como la sexta economía más grande de EE. UU., superando a la de Pensilvania e incluso a algunas economías nacionales.

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Dan Hamilton, profesor de Cal Lutheran e investigador principal del informe, resaltó que el PIB de los latinos en California sería lo suficientemente grande como para formar parte del prestigioso G20.

Con sus 1,07 billones de dólares, el PIB latino de California se sitúa justo entre Suiza (0,97 billones) y Arabia Saudita (1,21 billones), explicó.

El análisis también encontró que la tasa de participación laboral de los latinos en 2024 fue del 67 %, lo que significa que tenían 5,1 puntos porcentuales más de probabilidades de estar trabajando activamente que sus homólogos no latinos.

Sin embargo, los investigadores consideran que los esfuerzos actuales de deportación masiva dirigidos contra los latinos podrían socavar el crecimiento económico tanto de Estados Unidos como de California.

Destacaron que las inversiones dirigidas a la comunidad latina, como la ampliación del acceso a la educación superior y a los servicios de salud, son fundamentales para mantener los importantes efectos positivos que las contribuciones económicas de los latinos generan tanto en el estado como en Estados Unidos.