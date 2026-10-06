Los talibanes rechazan las órdenes de arresto de la CPI contra sus líderes

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó las acciones de La Haya en un comunicado publicado en la red social X y afirmó que Afganistán "no reconoce ningún tribunal bajo el título de Corte Internacional, ni le otorga ninguna importancia a sus posturas".

Mujahid rechazó la posibilidad de que sus dirigentes sean sometidos a la justicia internacional, asegurando que "los líderes del Emirato Islámico de Afganistán no han cometido ningún acto que los haga susceptibles de arresto o castigo por parte de tribunal alguno".

El portavoz señaló que el régimen considera que su sistema judicial es la única base de sus obligaciones legales y subrayó que están sujetos "a los fallos de la sharía (ley islámica) y a sus tribunales, no a entidades de inteligencia ni a los denominados tribunales".

Asimismo, exigió a las instituciones internacionales que se limiten a su verdadera jurisdicción y pidió que "no hagan afirmaciones que excedan su autoridad, con el fin de preservar su propia posición y credibilidad".

El detonante de este pronunciamiento fue la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI de levantar oficialmente el secreto sobre cuatro órdenes de arresto selladas el año pasado contra el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada; el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani; el ministro de Educación, Habibullah Agha; y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.

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Aunque la existencia de un proceso contra Akhundzada y Haqqani ya se había hecho pública en julio de 2025, la desclasificación de este 5 de octubre confirma formalmente los cargos contra los cuatro altos mandos y activa el pedido de captura a nivel global.