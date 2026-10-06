Niña Pastori y otras tres mujeres de industria musical tendrán un homenaje en Latin Grammy

Las otras dos homenajeadas son la directora de operaciones de la discográfica Sony Music para América Latina y la península ibérica, María Fernández, y la directora regional y jefa de música de YouTube para América Latina y el mercado latino de EE.UU., Sandra Jiménez.

Niña Pastori ganó seis Latin Grammy, el último en 2024 por el disco 'Raíz, nunca me fui', con la mexicana Lila Downs y la argentina Soledad Pastorutti, y fue candidata a un Grammy.

Limón, también compositora, ganó cinco Latin Grammy, uno de ellos por el disco 'Spain Forever', de Michel Camilo y Tomatito, y fundó la Asociación Iberoamericana de Mujeres Productoras e Ingenieras de Audio.

El director ejecutivo de la Academia, Manuel Abud, afirmó en un comunicado que el programa, que cumple diez años, nació como un reconocimiento y se convirtió en una plataforma para crear conciencia sobre la desigualdad de género en la industria.

Las homenajeadas, como las de ediciones anteriores, están invitadas a ser mentoras en el programa de tutorías de la Fundación Cultural Latin Grammy para nuevas generaciones de mujeres de la industria.

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En las dos ediciones anteriores fueron homenajeadas, entre otras, la mexicana Julieta Venegas y la española Rozalén.

El tributo será en un acto privado durante la semana de los Latin Grammy, que se entregan el 12 de noviembre en Las Vegas.