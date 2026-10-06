OCDE advierte que inadaptación de fronteras a normativas amenaza con encarecer comercio

Titulado 'Mejorar las fronteras para facilitar el comercio, la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa', el estudio señala que menos del 20 % de los nuevos requisitos ambientales y sociales analizados han sido diseñados teniendo en cuenta una implementación integral en las fronteras.

Además, menos del 40 % de las medidas revisadas ofrece orientaciones claras sobre aspectos como documentación, procedimientos fronterizos, intercambio de datos o cooperación entre organismos, según la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.

La OCDE advierte de que estas carencias pueden generar fricciones y, en algunos casos, convertirse en barreras de facto al comercio cuando las exigencias de trazabilidad están aumentando rápidamente.

Como ejemplo pone que las notificaciones de requisitos técnicos relacionados con el medio ambiente han crecido más de un 60 % en la última década, mientras que alrededor del 86 % de las medidas de diligencia debida social y ambiental identificadas se han introducido desde 2015.

Pero, según constata la OCDE, los sistemas fronterizos de las economías de la OCDE solo abordan actualmente el 55 % de los desafíos asociados a los requisitos ambientales relacionados con el ciclo de vida de los productos.

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El organismo identifica además una brecha de 25 puntos porcentuales entre la existencia de marcos regulatorios ambientales y su aplicación efectiva en los sistemas fronterizos.

La OCDE señala que las reformas de facilitación del comercio han contribuido a reducir los costes comerciales hasta un 5 % en la última década. Para preservar estos avances, recomienda integrar las nuevas obligaciones en sistemas fronterizos digitales, simplificados y basados en el riesgo.

La facilitación del comercio también favorece la diversificación de las cadenas de suministro, según la OCDE, que señala que desde 2022, el 23 % de las economías analizadas ha mejorado elementos de automatización fronteriza, mientras que el 68 % ha reforzado la cooperación entre organismos nacionales y el 21 % la cooperación transfronteriza.

Según la OCDE, una mejora del 10 % en la facilitación del comercio se asocia, en promedio, con un aumento de más del 6 % en el número de mercados de exportación atendidos y, en algunas regiones, de casi el 15 % en el número de sectores alcanzados.

El organismo calcula que unos 4,8 billones de dólares de comercio mundial podrían beneficiarse de mecanismos de cooperación regulatoria internacional y sistemas fiables de cumplimiento, aunque su utilización se ve limitada por problemas de coordinación, conocimiento e integración en los sistemas fronterizos.

La OCDE recomienda, por ello, avanzar en tres áreas: digitalizar los organismos fronterizos, integrar los datos de trazabilidad en la gestión de riesgos y reforzar la cooperación nacional e internacional.

El objetivo, subraya, es evitar que las nuevas exigencias regulatorias se traduzcan en duplicaciones, retrasos y costes innecesarios para las empresas.