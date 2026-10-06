Mundo
06 de octubre de 2026 a la - 07:15

OMS advierte que los efectos de El Niño ya comienzan a ser visibles en un Darfur en guerra

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Ginebra, 6 oct (EFE).- El fenómeno de El Niño, asociado a un aumento de las temperaturas y que se teme podría ser especialmente intenso en los próximos meses en buena parte del planeta, ya comienza a notarse en la región sudanesa en conflicto de Darfur, advirtió un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por EFE
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"Los primeros indicios de El Niño ya son visibles en una zona donde no está lloviendo lo suficiente (...) y está aumentando la malnutrición", destacó en rueda de prensa el representante de la agencia sanitaria para Sudán, Abdinasir Abubakar, tras llevar a cabo una visita de diez días a esa región del oeste sudanés.

"En todos los hospitales y centros que visité, y cuando hablé con la población y los trabajadores sanitarios, vimos un aumento de los casos de malnutrición entre niños y mujeres embarazadas, una señal clara de lo que está por venir", agregó.

Abubakar advirtió que la inseguridad alimentaria aumenta la vulnerabilidad de la población a las epidemias, y que ya se están detectando miles de casos de sarampión y difteria "que aumentarán si la situación empeora".

El representante de la OMS, quien habló desde Jartum para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, agregó que las necesidades humanitarias y sanitarias son extremas en Darfur, especialmente en ciudades como Tawila, que acoge a unos 700.000 desplazados internos por el conflicto civil que se prolonga desde hace más de tres años.

"Con cada vez más gente llegando a Tawila cada día, la demanda de servicios sanitarios, nutricionales, de protección y otros tipos de asistencia humanitaria siguen aumentando". subrayó.

Abubakar recordó que la OMS requiere este año de 97,2 millones de dólares para dar respuesta a la emergencia sanitaria en Sudán, pero por ahora apenas ha recibido la quinta parte de esos fondos.