OMS advierte que los efectos de El Niño ya comienzan a ser visibles en un Darfur en guerra

"Los primeros indicios de El Niño ya son visibles en una zona donde no está lloviendo lo suficiente (...) y está aumentando la malnutrición", destacó en rueda de prensa el representante de la agencia sanitaria para Sudán, Abdinasir Abubakar, tras llevar a cabo una visita de diez días a esa región del oeste sudanés.
"En todos los hospitales y centros que visité, y cuando hablé con la población y los trabajadores sanitarios, vimos un aumento de los casos de malnutrición entre niños y mujeres embarazadas, una señal clara de lo que está por venir", agregó.
Abubakar advirtió que la inseguridad alimentaria aumenta la vulnerabilidad de la población a las epidemias, y que ya se están detectando miles de casos de sarampión y difteria "que aumentarán si la situación empeora".
El representante de la OMS, quien habló desde Jartum para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, agregó que las necesidades humanitarias y sanitarias son extremas en Darfur, especialmente en ciudades como Tawila, que acoge a unos 700.000 desplazados internos por el conflicto civil que se prolonga desde hace más de tres años.
"Con cada vez más gente llegando a Tawila cada día, la demanda de servicios sanitarios, nutricionales, de protección y otros tipos de asistencia humanitaria siguen aumentando". subrayó.
Abubakar recordó que la OMS requiere este año de 97,2 millones de dólares para dar respuesta a la emergencia sanitaria en Sudán, pero por ahora apenas ha recibido la quinta parte de esos fondos.